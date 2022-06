KKN – Nandez può sostituire Demme: il centrocampista piace al Napoli da tempo

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la società azzurra potrebbe fiondarsi su Nandez.

Il centrocampista del Cagliari non rimarrà tra i sardi data anche la retrocessione in Serie B, cosa che faciliterebbe anche la trattativa con Giulini: la questione riguarda la posizione di Diego Demme, il cui futuro a Napoli è in bilico e una cessione dell’ex Lipsia potrebbe arrivare anche in poco tempo. Nel frattempo il Napoli guarda al futuro e l’uruguaiano, che piace da tantissimo a Giuntoli, sarebbe il primo nome individuato per sostituire Demme.