CdS – Il Napoli mette nel mirino il sostituto di Koulibaly, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Napoli stia fortemente puntando sul cartellino di un giocatore del Fenerbahce.

Si tratta di Min-jae Kim. Il difensore centrale potrebbe sostituire Kalidou Koulibaly, nel caso in cui la sua permanenza in maglia azzurra dovesse finire . Il club azzurro s’interessò al giocatore già a gennaio, quando le sue doti tecniche iniziavano a farsi notare in Turchia.

Dunque, a lui spetterebbe il posto del Comandante, qualora arrivasse l’addio.