CdS – A Napoli il terzo posto non basta, tifosi insofferenti e clima esasperato

Nonostante le parole di De Laurentiis, che ha dichiarato che il Napoli punta allo scudetto per la prossima stagione, i tifosi sono delusi. Il terzo posto raggiunto nella stagione ormai conclusa non ha reso i tifosi contenti, soprattutto dopo i mesi passati in vetta alla classifica.

Di questo, parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, soffermandosi sull’aria che si respira a Napoli. Ecco quanto riportato: “In questa ennesima estate rovente, persino il ricordo di maggio 2021 evapora nel nulla. Un terzo posto è strapazzato da un clima esasperato e dalla divisione che si percepisce tra il club, il suo legittimo proprietario e una (gran) parte di una tifoseria divenuta insofferente ad una comunicazione che non riesce ad arrivare al cuore della gente, forse neppure ci prova”.