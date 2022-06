Cavani sul suo futuro: “Ho avuto delle offerte, ma prima mi godo le vacanze”

L’ex calciatore del Napoli Edinson Cavani è tornato a parlare del suo futuro. L’uruguayano non ha rinnovato con il Manchester United e lascerà il club a parametro zero, così da attirare diverse offerte. Nonostante il suo desiderio di chiudere la carriera in Sud America, l’attaccante potrebbe decidere di provare un’ultima esperienza europea. In Serie A il presidente della Salernitana Danilo Iervolino farebbe follie per averlo in squadra, ma ci sono offerte anche dalla Liga spagnola.

A parlare e ad alimentare i dubbi però, ci ha pensato il diretto interessato. Cavani infatti dopo le amichevoli nazionali è ora in vacanza in Uruguay e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le parole del bomber ex Napoli: “Ho due-tre proposte dall’Europa, ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”.