Bruscolotti risponde a Buffon: “Ha bisogno di uno specialista, non sta bene”

Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’obiettivo della Juve Angel Di Maria. Ecco quanto aveva detto: “Angel Di Maria, in Serie A, avrebbe la stessa incidenza di Diego Armando Maradona”. Ovviamente il suo commento ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli. Indignato anche Giuseppe Bruscolotti, storico ex giocatore del Napoli, che ha parlato a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue parole: “Mi pare ovvio che Gianluigi Buffon non stia bene, altrimenti non si possono giustificare certe dichiarazioni. Bisogna portarlo da uno specialista (ride ndr.). Per carità, Gianluigi Buffon è un grande giocatore, è nella storia e nessuno mette in dubbio le sue qualità. Ma se spara un’eresia come questa non possiamo stare zitti e fare finta che vada tutto bene”