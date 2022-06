Bellucci consiglia: “Napoli, compra Nandez. Il problema per il rinnovo di Mertens non è economico”

L’ex calciatore del Napoli Claudio Bellucci ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss. L’ex attaccante si è pronunciato sul mercato del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Nandez al Napoli? Lo vedrei molto bene anche perché è un calciatore duttile, può fare sia la mezzala che l’esterno. Il ragazzo è molto forte nell’uno contro uno. Le sue caratteristiche principali sono la fisicità, l’aggressività e il carattere. Inoltre di testa le prende tutte nonostante non sia molto alto”.

“Mertens ama Napoli, è attaccatissimo alla città e non penso che quelle economico sia il vero problema per quello che concerne il rinnovo. Lui rinuncerebbe volentieri a una parte del suo ingaggio pur di non lasciare la Campania. Forse può incidere più il fatto che nell’ultima stagione non è stato un titolare inamovibile, sono però convinto che uno intelligente ed esperto come lui sappia anche accettare l’alternanza. Speso che l’ex Psv resti a Napoli”.