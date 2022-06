Bargiggia: “Beto piace molto a Giuntoli. Il punto sulle trattative del Napoli”

Il noto giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia ha fatto il punto della situazione del mercato del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Alex Meret firmerà con il Napoli? Fino a quando non avrà messo nero su bianco, in fase di rinnovo mai dire mai. Ruolo di dodicesimo? Spalletti vuole qualcuno bravo con i piedi: l’ipotesi Sirigu è scartata. Troppo caro, invece, Maximiano, valutato 15 milioni. Gollini non si è ancora accasato: lui è una possibilità. Il Napoli lavora su piste italiane e straniere, ma profili esteri arriverebbero solo a cifre contenute”.

“Gollini, come detto, resta in piedi. Credo che Meret rinnovi e non chieda la cessione, con l’intento di giocarsi le sue chance. Dzeko lascia l’Inter e può andare al Napoli? Non è un profilo preso in considerazione: per età e costi. Beto è molto apprezzato, ma ha una quotazione troppo elevata, anche se lo apprezzano tantissimo, al punto che Giuntoli ha preso informazioni direttamente con Cioffi, che lo ha allenato ad Udine. Siamo in chiusura per Ostigard? Non ancora, ma il Napoli è convinto prenderlo coi suoi tempi”.