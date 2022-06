Alvino a Radio Goal: “Fabiàn potrebbe finire come Milik”

Fabiàn Ruiz non ha ancora deciso se rinnovare o meno.

Ne ha parlato Carlo Alvino alla trasmissione Radio Goal, secondo cui lo spagnolo potrebbe anche finire come Milik. Queste le parole del giornalista campano: “So per certo che se Fabiàn non dovesse rinnovare, potrebbe esserci una situazione simile a quella già vista con Milik. Lui è un professionista esemplare ed è legato alla maglia, ma l’atteggiamento dei suoi procuratori non è piaciuto alla società. Il centrocampista spagnolo è un calciatore importante per il Napoli”.