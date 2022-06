Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha parlato, ai microfoni di 1 Station Radio, di Salvatore Sirigu, attuale portiere del Torino. Infatti, come detto dall’esperto di calciomercato, il portiere, ex Paris Saint-Germain, è ufficialmente fuori dai piani della squadra di De Laurentiis. Il Napoli aveva pensato al sardo come vice di meret.