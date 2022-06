Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ai microfoni di Sport Channel 24 riguardo al suo futuro:

“Mi manca un gol in serie A e le presenze in nazionale, ora però mi godo le vacanze e poi penserò al futuro: per fortuna ho tanti club che mi cercano e sceglierò la soluzione migliore”.