Gazzetta – Mertens vorrebbe restare, ma valuta comunque altre opzioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Dries Mertens.

Il quotidiano pone l’accento sulla volontà dell’attaccante belga di voler proseguire in maglia azzurra, sebbene non sia stato ancora trovato un accordo tra le parti. Il giocatore ha mostrato un forte attaccamento alla squadra e alla città negli ultimi anni; per questo motivo poter restare sarebbe l’ideale.

Nonostante ciò, Dries deve guardarsi attorno nel caso in cui non si dovesse arrivare a un’intesa con il club.