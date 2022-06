Del Genio: “Il Napoli sostituirà Politano con un giocatore più forte. Mertens rimane al 5%”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Tele A della situazione di alcuni movimenti di calciomercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Il centravanti Dries Mertens lascerà il Napoli, oramai tutti i segnali vanno in questa direzione. Non perdo le speranze che possa restare, ma sarebbe un qualcosa di clamoroso. Diciamo che le possibilità che il belga rinnovi il suo rapporto con il club azzurro non sono superiori al 5%”.

Il giornalista poi ha parlato di un altro azzurro: “Matteo Politano dovrebbe lasciare il Napoli. Qualora andasse via arriverebbe Gerard Deulofeu. Non ce ne voglia l’ex giocatore dell’Inter, ma nel cambio con lo spagnolo il Napoli ci andrebbe a guadagnare. Dove può giocare Deulofeu? Un po’ ovunque, in tutti i ruoli di attacco. Anche a sinistra al posto di Dries Mertens. Ma è chiaro che Luciano Spalletti valuterà bene il tutto nel corso del ritiro estivo”.