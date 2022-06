La Lazio di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, vuole Zielinski, centrocampista della squadra di Spalletti. Infatti, come riportato dall’edizione del Corriere della Sera, il tecnico toscano vorrebbe ri-avere il suo pupillo, il quale ha avuto come tecnico Sarri non solo a Napoli, ma anche ad Empoli. La situazione, però, è molto complicata: infatti, per l’acquisto del polacco, bisogna cedere un big.