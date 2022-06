Schira: “Se parte Belotti il Torino pesca il sostituto dal Napoli”

L’esperto di mercato Niccolò Schira ha pubblicato un tweet in cui parla di un possibile movimento di mercato riguardante il Napoli. Infatti, un calciatore del club campano interessa al Torino per sostituire Andrea Belotti in caso di partenza dell’attaccante.

Ecco le parole del giornalista: “Nella lista del Torino come rimpiazzo di Andrea Belotti ci sono ancora Piatek (Hertha Berlino), Andrea Pinamonti (Inter) e Andrea Petagna (Napoli). Il Toro è anche interessato ad Artem Dovbyk (Dnipro)”. S

Inoltre il giornalista si è soffermato su altri trasferimenti che potrebbero concretizzarsi. Uno tra questi, quello di Di Maria: “Angel è in arrivo a Parigi nelle prossime ore: giorni caldissimi per la scelta del suo futuro. L’offerta migliore tra quelle arrivate al suo agente è quella della Juventus (annuale con opzione da €7M a stagione). Ecco perché i bianconeri non hanno mai mollato la presa…”.

Inoltre ha parlato del mercato della Salernitana: “La società granata è interessata a due giovani talenti che il neo diesse Morgan De Sanctis conosce bene per averli svezzati nelle giovanili dell’ASRoma: fari puntati su Riccardo Calafiori e Matteo Cancellieri (Verona)”.

Infine parla di un movimento del Cagliari: “La settimana prossima la firma dell’esterno destro Alessandro Di Pardo con il Cagliari. Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Sul calciatore della Juventus c’era pure l’interesse di Brescia e Lecce”.