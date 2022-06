Pastore: “È il momento di correre ai ripari. De Laurentiis ha raggiunto un prestigioso obiettivo”

Sui suoi social, il giornalista Rosario Pastore, ha risposto alle parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. L’allenatore era stato intervistato su Sky Sport durante Calciomercato-L’originale.

Ecco le parole del giornalista: “Ad un certo punto, parlando delle prospettive nel prossimo campionato, il tecnico ha fatto cenno all’enorme passionalità del popolo napoletano verso la propria squadra. Forse non ha recepito che quell’immenso amore sta via via lasciando il posto allo scetticismo, se non alla totale indifferenza. Il direttore del “Mattino”, intervistato da Sky, aveva parlato, qualche ora prima, di “attendismo da parte dei napoletani”, di fronte alle tante voci di partenze, anche importanti, se non fondamentali, e alle poche di arrivo”.

“Ebbene, caro Francesco De Core, anche in questo caso non si tratta di attendismo ma di una sorta di fatalismo che sta prendendo il posto dell’intensa partecipazione di una volta. Checché ne dicano i suoi sostenitori, il signor De Laurentiis ha centrato un “prestigioso” obiettivo, quello di allontanare tantissimi sostenitori, che stanno abbandonando il ruolo del tifoso per quello di semplice, quasi indifferente spettatore”.

“A questo punto, prima che la situazione diventi insostenibile, prima che i napoletani si accorgano che esistono tanti altri modi di trascorrere il tempo, si corra ai ripari. Perché basta poco per riconquistare l’affetto e far rivivere la passione. Ma quel poco, almeno quel poco, bisogna farlo. La prospettiva di un’altra stagione in cui l’obiettivo è l’ennesima qualificazione europea senza alcuna speranza di imporsi, non è sicuramente incoraggiante. Nella quasi totalità, la tifoseria azzurra è ancora pronta ad abbracciare la sua squadra. Ma gliene venga data l’opportunità”.