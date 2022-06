Nelle ultime ore, a Napoli, hanno fatto molto discutere le parole di Spalletti di ieri, in cui sottolineava l’importanza per un portiere di saper giocare con i piedi; in molti, hanno interpretato queste parole come un attacco a Meret, in quanto molti ricordano l’errore con lEmpoli.

Ma è davvero così? Ospina( che Spalletti chiede che sia confermato) gioca meglio rispetto al suo collega nella gestione dei piedi? Il sito Sofascore ha messo in paragone i due portieri e i dati che riguardano i tocchi e i fondamentali in cui un portiere tocca e gestisce la palla con i piedi. Questi i dati:

Ospina vs Meret (passaggi)

Tocchi a partita: 36 | 33.3

Precisione: 22.4 (81%) | 18.7 (87%)

Prec. pass. propria metà campo: 20.9 (90%) | 18.1 (95%)

Prec. pass. metà campo avv: 1.4 (33%) | 0.6 (24%)

Palle lunghe precise: 4.8 (51%) | 4.6 (63%)

Precisione passaggi corti: 2.7 (62%) | 3.9 (77%)

Da questi dati, si può intuire che Ospina e Meret hanno più o meno dati simili, anche se il colombiano ha giocato molto di più; solo per la precisione dei passaggi oltre la metà campo, dunque dei lanci, c’è tanta differenza, ma per il resto i dati( di cui godono anche gli assistenti di Spalletti) parlano chiaro e fanno intendere che non ci sia un portiere nettamente superiore all’altro nel gioco podalico.