Improta: “Tensioni Spalletti-De Laurentiis? Bisogna chiedersi una cosa su Meret”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sulla situazione del Napoli.

Ecco le sue parole: “Al di là del discorso sull’impostazione del gioco, con l’uscita dal basso e le qualità tecniche che dovrebbe avere un portiere con il pallone tra i piedi, la domanda da porsi su Alex Meret è un’altra: come mai questo ragazzo si fa sempre male?”.

Poi ha aggiunto: “Mi chiedo se si tratti solo di sfortuna o abbia davvero un problema di struttura fisica. Il discorso di Spalletti sulla costruzione da dietro e sullo scudetto, a prescindere da Meret, cozza con il pensiero della società espresso a più riprese. A mio avviso non è detto che anche con il rinnovo il giovane Meret possa essere titolare il prossimo anno. Un contratto dà la possibilità al Napoli di capire cosa ha in mano tra un anno, non è una scelta necessariamente tecnica. Il punto è che non vorrei che dalla scelta del portiere iniziassero le tensioni tra proprietà e allenatore”.