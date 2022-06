Alvino: “Leggete i virgolettati, non provate a decriptare i pensieri”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rispondendo alle parole di Luciano Spalletti a Sky Sport.

Ecco le parole del giornalista: “E’ un messaggio di buonsenso quello lanciato dal tecnico, così facendo tira acqua al suo mulino. Nel dire che non sarà facile ripetersi dà anche il giusto e sacrosanto merito del terzo posto di questa stagione portata a termine egregiamente. La qualificazione in Champions è stata accolta quasi come una scocciatura dall’ambiente”.

“Per me Spalletti fa bene a dire quello che ha detto ieri nel corso dell’intervista. Il presidente Aurelio De Laurentiis darà a Luciano i mezzi giusti per essere ancora competitivi anche l’anno prossimo“.

“In verità faccio veramente fatica a pensare che non ci sia unità di intenti tra allenatore e presidente, ma aspettiamo la fine del mercato. Invito tutti a leggere i virgolettati e non a decriptare i pensieri della gente, altrimenti si fa confusione“.