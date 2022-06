Volpi: “Se Koulibaly e Osimhen restano il Napoli è da Scudetto”

Il giornalista e vice-direttore di Rai Sport Jacopo Volpi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi interessanti.

Parlando della formula della Serie A ha dichiarato: “Il nostro campionato dovrebbe essere composto da 16 squadre, altrimenti il livello rischia di essere troppo basso. Al momento, una gran parte delle partite è inguardabile!”

Spostandosi sul Napoli ha poi detto: “La società di De Laurentiis funziona perché è una di quelle che più fa attenzione al bilancio. Non fa mai il passo più lungo della gamba e fa bene. Se Koulibaly e Osimhen non vanno via, è una squadra da Scudetto perché giocatori come loro o Anguissa sono fondamentali. Ciò che mi piace del Napoli è il fatto che punti molto sulla fisicità, ovvero un punto focale del calcio di oggi. Infatti, abbiamo visto cosa è successo quando l’attacco leggero della Nazionale si è scontrato con la corazzata difensiva tedesca.”

“Un grande vantaggio di Spalletti è il saper dare alla sua squadra diversi volti tattici: abbiamo visto che spesso è passato dal classico 4-2-3-1 ad un più coperto 3-4-3. Questa caratteristica può fare molto comodo”.