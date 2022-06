Cm.it – Due club di Serie A su Zanoli. Le intenzioni del Napoli

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.it, ci sarebbero ben due squadre sulle tracce di Alessandro Zanoli. Il terzino, che ha rimpiazzato Giovanni Di Lorenzo durante l’infortunio, ha stupito gli addetti ai lavori. Non a caso, Cristiano Giuntoli sta lavorando al rinnovo del suo contratto, che scade nel 2023. Intanto, vari club si sono mossi per averlo in rosa nel corso della prossima stagione, anche in prestito. In particolare, Empoli e Cremonese sono le società ad essersi mosse con maggiore interesse. Ora la palla passa al Napoli, che al momento sembra intenzionato a tenere il classe 2000, anche se non è da escludere una partenza in prestito vista la concorrenza con Di Lorenzo e soprattutto, per poter valorizzare il giocatore.