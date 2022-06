CdS – Renica: “Fabian si può sostituire, Barak è un buon giocatore…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Renica.

L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sul calciomercato azzurro, in particolar modo sul possibile addio di Fabian Ruiz.

Queste le parole di Renica: “I bravi devono restare, ma le scelte le fa De Laurentiis, è lui che conosce i conti e sa cosa sia giusto fare. Certo, quest’anno dovrà chiudere il bilancio un po’ in rosso se vorrà competere con le altre. Fabian Ruiz, pur essendo un giocatore importante, a differenza di Koulibaly si può sostituire. Barak mi piace molto e credo sia pronto per il grande salto. È molto interessante, ricorda Briegel ma con piedi migliori, è andato in doppia cifra e non è da tutti per un centrocampista, ha grande forza. Per me può giocare benissimo in tantissime big del nostro campionato e non solo”.