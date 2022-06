Roulette: la storia di un gioco che arriva dalla notte dei tempi

Roulette è una parola francese che si traduce in “ruota” ed è usata per descrivere questo particolare gioco. Il modo esatto con il quale la roulette è nata è sepolto nell’oscurità.

Molti storici ritengono che Blaise Pascal, matematico francese nonché genio rinomato, abbia inventato la prima versione del gioco mentre lavorava alla macchina del moto perpetuo nel XVII secolo. Molte società antiche, tuttavia, giocavano a giochi paragonabili alla roulette, come dimostrano le prove.

La cospirazione cinese

Diversi storici affermano che l’attuale Roulette che si può vedere oggi nelle case da gioco tradizionali o nei migliori casinò online non AAMS sia basato su un antico gioco da tavolo cinese. Questo era dotato di 37 figure di animali poste in un quadrato magico con dei numeri la cui somma generava un totale di 666. Il gioco destò l’interesse dei monaci domenicani che erano molto interessati a tutti gli aspetti della vita cinese. Successivamente, i monaci portarono il gioco in Europa apportandogli alcune modifiche per renderlo più comprensibile.

Sfortunatamente, oggi nessuno riesce a risalire al gioco cinese originario il che rende un po’ debole questa versione della storia. Sembra che i monaci abbiano cambiato le caratteristiche del gioco, trasformando il quadrato in un cerchio e aggiungendo il numero 0.

I soldati greci e il misterioso gioco con lo scudo

Altri studi storici narrano di una Roulette improvvisata con cui i soldati dell’antica Grecia parevano dilettarsi nei momenti di svago. Nei momenti liberi dalle battaglie allestivano una sorta di Roulette mettendo uno scudo a terra con all’interno disegnati dei simboli. Grazie a una freccia posta accanto si poteva determinare quale simbolo fosse estratto dopo aver fatto girare lo scudo. Descritto così sembra proprio l’antenato della roulette ma, anche un questo caso, non ci sono prove sufficienti per avvalorare l’ipotesi.

La Francia e la Roulette

La Roulette è quasi certamente francese, motivo per cui ha questo nome. Tuttavia, il design e la meccanica del gioco sono chiaramente basati su due giochi che erano popolari in Europa nel XVII secolo. Even Odd e Roly Poly erano due giochi che prevedevano il girare una ruota e scommettere su come sarebbe andata a finire. Da questi venne generata una versione molto vicina a quella attuale della Roulette. Le opzioni di scommesse erano simili con i numeri da 1 a 36, lo zero e il doppio zero oltre i tradizionali colori rosso e nero.

Tuttavia, ci vollero altri due personaggi francesi per poter consegnare alla roulette la sua vera popolarità. Francois e Louis Blanc sono gli ideatori della roulette detta “europea” ottenuta rimuovendo la casella del doppio zero dalla ruota. Nel 1842, Francois e Louis misero a punto il gioco ma furono costretti a spostarsi ad Amburgo, in Germania, per poterlo vedere adottato dalle bische. Questo perché all’epoca in Francia il gioco d’azzardo era ancora illegale.

La popolarità del gioco però solcò facilmente i confini tedeschi diffondendosi a macchia d’olio in Europa. Più tardi, il principe Carlo III di Monaco obbligo a Francois e Louis nel far rientrare il gioco in Francia dandogli l’opportunità di aprire il loro primo casinò. Si tratta dello storico e opulento Monte Carlo Casino Resort.

Gli europei ricchi e famosi furono attratti dall’idea del casinò di Montecarlo e della Roulette. La ruota numerata era il tavolo protagonista del casinò dando lustro sia al gioco stesso che al luogo stesso dove era praticato.

La roulette salpa per l’America

La roulette fu portata negli Stati Uniti all’inizio del XIX secolo dai coloni europei che arrivarono in Louisiana. Il gioco si diffuse ma, il vantaggio del 5,26% che si ha sulla ruota con il 00, fu considerato troppo esiguo dai gestori di casinò. Fu deciso di aumentarlo ma la notorietà del gioco scese a causa dei guadagni minimi per il giocatore.

Sorprendentemente, la comunità del gioco d’azzardo americana rifiutò l’uso di un singolo zero nella roulette preferendo la versione con il doppio zero. Questa divenne presto nota come “Roulette americana” diffusa oggi come versione in tutto il mondo.

Il gioco della Roulette oggi

Negli ultimi anni, la popolarità della roulette è diminuita, ma sta lentamente rinascendo nel mondo dei giochi. I casinò online offrono ai giocatori la libertà di scegliere i tavoli verdi a cui desiderano giocare, il tutto senza lasciare la comodità della propria casa.

Nessun altro gioco da casinò ha lo stesso fascino della roulette poiché è puramente un azzardo e non ci sono metodi collaudati per vincere. Puntare e aspettare per vedere se sarai fortunato è da sempre un brivido che percorrere la storia dell’uomo.

Roulette su Internet

Un vantaggio di giocare in un casinò online è che non si viene distratti dalle continue chiacchiere o altri fattori esterni tipici dei casinò reali. È più facile puntare senza il rischio di dover piazzare le fiches su una casella già occupata da un altro scommettitore. Il gioco è automatizzato, pratico e veloce. Sono inoltre disponibili tavoli con puntate minime alla portata di tutti.

I giocatori possono anche accedere ai migliori siti di roulette dal vivo con un vero dealer in diretta streaming. Qui le probabilità e l’equità generale del gioco sono controllate allo stesso modo dei casinò reali. Quindi si è certi che non si sta giocando contro un software truccato. Tutti i casinò online autorizzati e dotati di una licenza emessa da uno stato sono luoghi sicuri per giocare d’azzardo sul web. Chiunque ora può giocare ai propri giochi da casinò preferiti comodamente da casa grazie allo sviluppo dei casinò su Internet negli ultimi anni. Ogni mese vengono rilasciati nuovi giochi e la roulette vive un nuovo momento di notorietà. Oggi ci si può misurare online su varianti di roulette di ogni tipo. Ce ne sono con due palline, altre che mettono in palio jackpot, alcune che prevedono ruote più piccole oltre a diverse interessanti funzioni. Tutte varianti molto interessanti e curiose che aggiungono quel tocco di modernità a questo storico gioco.