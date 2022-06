Repubblica – De Laurentiis disposto a rivolgersi anche alla Corte di giustizia europea per tenere il Bari

L’edizione odierna de La Repubblica di Bari, ha scritto a proposito della possibilità di Aurelio De Laurentiis in merito alla situazione della multiproprietà. Infatti, il patron del Napoli, in virtù dell’articolo 16 Bis, dovrà cedere una delle due società. Però, l’intenzione del presidente è quella di tenere entrambe le società, e per questo è disposto ad andare fino in fondo. Verrà presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, dopo quello non andato a buon fine alla Corte Federale d’Appello della Figc. Se anche questo non portasse i risultati sperati, ci si rivolgerà al Tar ed eventualmente anche al Consiglio di Stato. Inoltre, se anche questi ricorsi venissero respinti, ci si potrebbe spingere anche alla Corte di giustizia europea in Lussemburgo.