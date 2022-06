Nereo Bonato, ex direttore sportivo della Cremonese, ha detto la sua su un pupillo del Napoli in cui, egli per primo, ha intravisto delle qualità e delle potenzialità.

Oggi, Bonato ha in mente un’idea per cercare di esaltare al meglio Gaetano e l’ha esposta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Questo il pensiero del direttore sportivo:

“Ho portato io Gaetano alla Cremonese nel gennaio 2020, e devo dire che è maturato con il tempo. Tra un anno sono sicuro che sarà maturato definitivamente, ma ora deve giocare tante partite in Serie A: se il Napoli non gli garantisse continuità, dovrebbe andare in prestito in una squadra di seconda fascia”.

Fonte: KKN.