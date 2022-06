Gds – Il Napoli si è mosso concretamente per Scamacca

Gli azzurri sono in cerca di un numero 9 nel caso in cui Osimhen dovesse dire addio. La gazzetta dello sport ha indicato il nome che il patron De Laurentiis vorrebbe portare a Napoli: Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo ha un contratto ancora lungo e i neroverdi non hanno la necessità di cederlo. Hanno comunque fissato il prezzo per la vendita visto che è molto richiesto, sia in Italia che all’estero, soprattutto dal PSG, che sembra molto vicino ad accontentare club e giocatore. Per accaparrarsi l’attaccante italiano ci vorranno più di 40 milioni, e sembrebbe anche che una prima offerta ci sia già stata. L’asta per il numero 9 non è ancora iniziata, ma potrebbe scatenarsi a breve.