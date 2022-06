Come riportato da Il Mattino, la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens è sempre più in salita. Tra il calciatore belga ed il presidente azzurro De Laurentiis è ormai gelo, e le due parti sembrano sempre più distanti. Il rinnovo è difficile ma non impossibile, sembra infatti la trattativa possa riaprirsi in un caso. L’unica soluzione per calmare gli animi sarebbe una chiamata diretta tra il numero 14 e il patron, in cui si possa parlare e chiarire per continuare insieme almeno un altro anno.