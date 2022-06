Il Mattino – I motivi che hanno spinto Ospina a lasciare il Napoli

Il Mattino riporta il motivo per cui il portiere colombiano David Ospina ha deciso di lasciare la società partenopea. Il suo addio è dettato soprattutto dal fatto che il club non gli ha offerto il rinnovo prima della scadenza del contratto. Il portiere ha preso questa attesa da parte del Napoli come un non voler puntare su di lui, anche se fino a Maggio è stato il titolare tra i pali. Il titolare della nazionale colombiana ha deciso quindi di cambiare, così come il Napoli che vuole puntare su Meret e gli ha già offerto il rinnovo di contratto