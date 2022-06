La Gazzetta dello sport ha parlato stamani di Victor Osimhen e della possibilità che lasci il Napoli nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta la rosea il nigeriano potrebbe lasciare il club nel caso in cui arrivasse un’offerta da 100 milioni di euro. Al momento offerte così elevate per il numero 9 non sono ancora arrivate, ma ci sono vari club all’orizzonte che potrebbero decidere di offrire la cifra richiesta dal presidente De Laurentiis.