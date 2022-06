De Maggio – Deulofeu, c’è distanza con l’Udinese. Quarto centrale, il nome potrebbe non essere Ostigard

Valter De Maggio, giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato degli azzurri nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo quanto riportato, il calciomercato dei partenopei è attualmente in una fase di stallo. La questione del portiere verrà risolta rinnovando Alex Meret e di conseguenza, andando alla ricerca di un vice. L’altro obiettivo di mercato è il quarto centrale. Se il nome più seguito è quello di Leo Skiri Ostigard, potrebbe non essere lui il nome scelto. Si potrebbe ingaggiare un calciatore con una formula simile a quella di Anguissa. Le altre situazioni a cui sta lavorando Cristiano Giuntoli sono quelle di eventuali partenze come Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens. Mentre Matteo Politano e Diego Demme, salvo sorprese, andranno via. Se uscisse qualcuno di questi giocatori, arriverebbero i dovuti rimpiazzi. Non è ancora conclusa la trattativa per Gerard Deulofeu. L’accordo con il calciatore dell’Udinese è totale, ma c’è divario con la società friulana. Altre squadre hanno ricercato lo spagnolo, tra queste una ha offerto 20 milioni. Però, la volontà di Deulofeu è chiara, e per questo il Napoli dovrà limare i dettagli. Per il centrocampo, raffredda la pista Adrien Tameze. Mentre Ounas è ricercato al Monza, Andrea Petagna ha intenzione di restare al Napoli.