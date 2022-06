Il futuro di David Ospina, portiere del Napoli, è in bilico. Il suo contratto scade il 30 giugno e, come riporta As, per lui vi sono voci da parte di Juventus, Atalanta e Lazio. Soprattutto però, è un obiettivo concreto del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che lo accoglierebbe come vice portiere. I blancos però, hanno un’alternativa al portiere colombiano: si tratta di Gabriel Slonina, portiere statunitense che ha stupito gli addetti ai lavori.