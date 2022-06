CdS – Koulibaly, oggi il Barcellona decide. Questa la richiesta del Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto riguardo un possibile assalto del Barcellona a Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dalla testata, durante l’assemblea dei soci dei blaugrana che si terrà oggi, si potrà delineare la strada che può portare al senegalese, che è sì un obiettivo serio ma per cui, oltre una raccolta di informazioni e la disponibilità del giocatore, non è stata presentata nessuna offerta. La società catalana infatti, versa in difficoltà sanitarie molto delicate, motivo per cui bisognerà approvare delle manovre per ripianare i 500 milioni di debiti. Le decisioni prese in assemblea saranno decisive per le sorti del mercato dei catalani, e potrebbero gettare le basi per l’acquisto del senegalese. Sulla sponda azzurra invece, Aurelio De Laurentiis non è disposto a fare sconti per Kalidou, e la sua richiesta non scenderà al di sotto dei 40 milioni.