Valter De Maggio: “In porta potrebbe arrivare Sirigu”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato della situazione portieri in casa Napoli e del rinnovamento che ci sarà tra i pali nella prossima stagione. La società azzurra vuole rinnovare il contratto ad Alex Meret, con un rinnovo fino al 2027, vista anche la non risposta di David Ospina per il rinnovo. Se il colombiano dovesse andare via sarebbe pronto ad arrivare a Napoli il portiere ex Genoa Salvatore Sirigu che arriverebbe per aiutare il giovane portiere ex Udinese. Le parole del giornalista sull’ex portiere del grifone: “Per me Sirigu è un portiere eccezionale e che ha giocato in Champions, potrebbe rivelarsi per gli azzurri un grande acquisto”.