Ugolini: “Il Napoli non fa acquisti se prima non vende”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha parlato della situazione mercato in casa azzurra. Il giornalista ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly ma anche degli acquisti e delle cessioni in casa Napoli. Queste le sue parole: “In mercato degli acquisti dipende sempre da quello delle cessioni, al momento se non si vende non si compra. Ora la situazione più difficile è quelle dei rinnovi, ma soprattutto quello di Koulibaly. Al momento le parti sembrano ancora molto distanti, ma il presidente De Laurentiis potrebbe fare una piccola eccezione per il senegalese”.