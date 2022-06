Ufficiale – La FIGC ha deciso di appellarsi al Tar sull’indice di liquidità

La FIGC ha deciso di appellarsi al Tar per quanto riguarda l’indice di liquidità. La Lega Serie A si è detta sorpresa della scelta fatta dalla federazione. Nei giorni scorsi il Coni e il Governo avevano chiesto di sedersi ad un tavolo per discuterne, opzione che la Federazione ha però rifiutato dimostrandosi indifferente a quello che le veniva chiesto. La Lega ha quindi deciso di emanare un comunicato in cui ha dimostrato il proprio sdegno per questa decisione: “La Lega Serie A è stupita della decisione di ricorrere al Tar contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva per le licenze nazionali”.