Il Barcellona, come ogni anno, ospiterà una squadra internazionale per il prestigioso Trofeo Gamper: l’avversario di quest’estate sarà la Roma. In passato anche il Napoli ha partecipato a questo prestigioso evento: infatti, la squadra si presentò al Camp Nou, il 23 agosto 2011, perdendo per 5-0. I tifosi azzurri ricordano, soprattutto, la strepitosa rovesciata di Edinson Cavani.