Il Monza, come riportato da TuttoMercatoWeb, ha l’intenzione di svolgere una sessione di calciomercato stupefacente ed ha puntato Nandez. Il giocatore, attualmente in forza al Cagliari, squadra retrocessa in Serie B, interessa a molte squadre di Serie A, tra cui anche il Napoli di De Laurentiis.