Sconcerti: “Mancini sembra molto più disperato di qualche mese fa”

L’Italia è reduce dalla pesante sconfitta subita dalla Germania in Nations League. Ne ha parlato Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Adesso è tempo che anche Roberto Mancini faccia sapere quello che pensa sul presente e sul suo futuro. Troppi esperimenti, in questa Italia: il tecnico sembra molto più disperato di qualche mese fa. Nonostante abbia cambiato circa 40 giocatori, scrive, non è servito a niente. Tra Argentina e Germania l’Italia ha subito 8 gol e soprattutto ha tirato pochissime volte in porta”.

“Deve decidere lui, ma anche noi capire di cosa abbiamo bisogno: se di uno sperimentatore, suggestivo e acrobatico, indubbiamente molto bravo e stanco, o della gestione tecnica e politica di una crisi di movimento. La sensazione è che si sia esagerato con i dilettanti allo sbaraglio. Quando si parla del pericolo di bruciare i ragazzi, si intende proprio questo, dare ai ragazzi responsabilità che sono nostre. Si è esagerato con l’immaginazione. È stato giusto usare la maglia azzurra per tentativi così esasperati? Può avere impazienza la gente, non il ct di una grande Nazionale. Quello deve parlare di calcio. Gli esperimenti vanno fatti quando c’è dietro una grande teoria, altrimenti sono soldi, sentimenti ed energie buttate”, ha aggiunto Sconcerti.