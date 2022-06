Schira sul mercato Napoli: “Deulofeu vicino, Demme e Politano verso l’addio”

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha fatto un analisi sulla questione mercato Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Deulofeu è vicinissimo alla maglia azzurra, vi svelo un retroscena: c’è un grande rapporto tra De Laurentiis ed i Pozzo, ne stanno parlando direttamente, quindi l’affare è ai dettagli finali. Firmerà un quinquennale da due milioni e mezzo di euro a stagione. Petagna? Interessa a diverse società in Serie A, non solo alla Salernitana. Così come Ounas che piace a Stroppa per il Monza. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà”.

Inoltre, Schira, aggiunge: “Politano e Demme sono entrambi destinati a partire, quando un calciatore cambia procuratore come il tedesco, è destinato a dire addio al suo club di appartenenza. Può andare da Gattuso oppure in Germania. Politano potrebbe interessare alla Fiorentina, era un pallino di Pradè. Ma può interessare anche alla Roma, essendo cresciuto nel vivaio giallorosso. E’ un giocatore della Nazionale, potrebbe fare molto comodo ai capitolini anche per una questione di liste”.