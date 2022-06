Secondo il quotidiano Roma, sembrerebbe che Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis si siano quasi accusati reciprocamente di non essersi fatti più sentire. Da quanto risulta, i due erano entrambi disponibili ad incontrarsi per fare il punto della situazione, ma non si sarebbero capiti.

Dries Mertens ha sempre manifestato la sua intenzione di restare al Napoli e di incontrare i vertici del club azzurro per comprendere le possibilità di un eventuale rinnovo di contratto. Anche De Laurentiis in quella fase era apparso disponibile: dopo la nascita del piccolo Ciro Romeo, il presidente azzurro era andato a trovare il nascituro facendo presagire un possibile rinnovo.

Mertens a questo punto lascia intendere che il rinnovo non ci sarà e il club nel frattempo non risponde. Alla fine, il belga dichiara che la società non si è più fatta viva con lui e in linea di massima, la stessa società azzurra afferma lo stesso concetto.

Probabilmente, quindi, è stata sempre e solo mancanza di comunicazione, che però ha portato a questo sempre più probabile divorzio amaro.