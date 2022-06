Repubblica – Deulofeu a un passo da Napoli! Spalletti pronto ad allenarlo

Gerard Deulofeu è a un passo da Napoli! A riportarlo è l’edizione odierna de La Repubblica che dedica spazio al Napoli. Questo quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli sta affondando il colpo con l’Udinese per il jolly offensivo Gerard Deulofeu, lo spagnolo che piace a Luciano Spalletti per la sua duttilità. L’attaccante (valutato 15 milioni) può difatti giocare da esterno, trequartista e all’occorrenza addirittura da prima punta: o facendo coppia con Osimhen o dandogli la possibilità di tanto in tanto di tirare il fiato”.

Con il suo arrivo si tratterebbe del quarto acquisto in casa azzurra, si attendono nuovi sviluppi.