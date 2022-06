Radio Marte – In caso di addio di Osimhen scelto Scamacca come sostituto

Nella trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte si è parlato dei possibili sostituti di Victor Osimhen. Il primo nome sulla lista del ds Cristiano Giuntoli è quello dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, giocatore che piace molto al patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il bomber si è messo in mostra quest’anno e la società emiliana lo valuta circa 40 milioni di euro. La concorrenza per il giocatore della nazionale di Roberto Mancini non manca, infatti su di lui ci sono anche Inter e Milan, ma in caso di addio della punta nigeriana il Napoli farà subito un’offerta al Sassuolo.