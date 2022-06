L’ex Cvitanovic: “Ivusic per il Napoli sarebbe un affare”

Mario Cvitanovic, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Si Gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte: “L’avventura in maglia azzurra con il Napoli è stata molto bella, purtroppo la società poi è fallita ma il Napoli resta sempre nel mio cuore. Sono molto felice di aver vissuto quest’esperienza e di aver vissuto in questa città con gente molto calorosa, ho dei ricordi straordinari che mi legano ai tifosi azzurri. Sono molto contento perché il Napoli sta facendo grandi cose come la qualificazione in Champions League, seguo spesso la squadra di Spalletti”. Ha evidenziato l’ex calciatore azzurro attraverso le frequenze di Radio Marte.

Sulla voce di mercato relativa a Ivusic: “Il portiere dell’Osijek, ha fatto un buon campionato quest’anno. Ha esperienza anche all’estero, è stato in Grecia, nell’Olympiacos e adesso sta facendo bene nel suo attuale club. È uno dei migliori portieri della Croazia, adesso è in lotta per prendersi il posto da titolare con la Nazionale. Abbiamo ottenuto una prima vittoria contro la Francia dopo 10 gare e lui è stato un eroe di questa gara, ha fatto 4-5 parate importanti”.

“Ha giocato in modo leggero, è molto bravo. So che è seguito in tanti Paesi, per chi lo prenderà sarà un acquisto importante. Per una squadra come il Napoli può essere un buon acquisto, sarebbe comunque un affare. E’ bravo con i piedi, ma non è ai livelli di Alisson, per intenderci. Tuttavia non ha paura di giocare con i piedi, l’ha fatto vedere anche con la Francia”. Ha concluso Cvitanovic.