Italia U19 – Gioia per il talento azzurro Ambrosino

Il 18 giugno avrà inizio in Slovacchia l’Europeo U19. Nel girone degli azzurrini di mister Carmine Nunziata ci sono: la Slovacchia padrona di casa, la Romania e la Francia. Il ct della nazionale ha convocato 20 giocatori e tra questi c’è anche il giovane talento della primavera del Napoli Giuseppe Ambrosino. Grande gioia per la punta che nell’ultima stagione ha dimostrato grande fiuto del gol ma soprattutto tanta leadership, aiutando i suoi compagni in molte gare grazie ai suoi gol o alle sue giocate.