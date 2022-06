L’Inter si è di fatto assicurata le prestazioni di Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’Empoli. Le cifre, secondo quanto riportano Sportitalia e Tuttomercatoweb, raggiungono complessivamente i 14 milioni di euro + 2 di bonus. In aggiunta, i nerazzurri daranno ai toscani un loro giocatore in prestito, ossia Satriano. La formula per l’acquisto è anch’essa un prestito ma con obbligo di riscatto.