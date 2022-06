Il Mattino – Il Napoli vuole Broja anche senza la vendita Osimhen

Come riferisce Il Mattino, il Napoli punta l’attaccante albanese del Chelsea Armando Broja. La squadra inglese valuta il suo attaccante circa 30 milioni di euro. La società di De Laurentiis vorrebbe prenderlo soprattutto per le sue caratteristiche molto diverse da quelle di Victor Osimhen. Proprio per questo motivo gli azzurri vorrebbero prendere la punta albanese in coppia con il nigeriano, senza quindi dover sacrificare un pezzo pregiato della casa. Al momento questa è solo un’ipotesi, che nei prossimi mesi potrebbe diventare realtà se ci dovessero essere le condizioni economiche per farlo.