Gazzetta – Osimhen non tranquillizza i tifosi, potrebbe avvicinarsi all’addio

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il quotidiano ha analizzato le parole del nigeriano rilasciate ieri alla stampa. Victor ha detto di essere a conoscenza delle offerte di mercato per il suo cartellino, ma ha preferito non commentarle. Nessuna smentita o certezza per i tifosi azzurri.

Secondo la rosea potrebbe trattarsi di un altro addio per il Napoli, che dovrà salutare il suo bomber. ADL ha chiesto 100 milioni di euro per la sua cessione, cifra che in Spagna e in Inghilterra sarebbero disposti a pagare.