Gazzetta – Napoli, nuovo nome per sostituire Osimhen in caso di addio

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle possibili mosse di calciomercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano il Napoli sonda il terreno per un nuovo attaccante nel caso in cui Victor Osimhen dovesse decidere di non indossare più la maglia azzurra. Il nome in cima alla lista è quello di Armando Broja, classe 2001, del Southampton.

“Di certo il Napoli non si farebbe cogliere impreparato in caso di cessione a cifre altissime del nigeriano. E la soluzione preparata sarebbe quella di andare a ingaggiare l’inglese di origini (e nazionale) albanesi Armando Broja, classe 2001, che quest’anno ha fatto bene in Premier al Southampton. Gli scout azzurri lo seguono da tempo con grande interesse. Il Chelsea intanto lo porterà in ritiro, per volere del tecnico Thomas Tuchel che vuole valutarlo. Ma se il Napoli si presentasse, forte dell’incasso su Osimhen, con un’offerta importante, il club londinese potrebbe cederlo”. Si legge sul quotidiano.