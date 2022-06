Gazzetta – Monza guarda in casa Napoli: tre calciatori azzurri sulla lista acquisti

Il Monza, squadra neo promosso in Serie A, è alla ricerca di calciatore per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Sulla lista acquisti ci sono tre calciatori del Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si tratterebbe di Andrea Petagna, Matteo Politano e Adam Ounas.

“I cambiamenti in attacco potrebbero non finire qui. C’è il Monza di Silvio Berlusconi che appare interessato a tre giocatori del Napoli, tutti attaccanti: il centravanti Petagna e gli esterni Politano e Ounas. Ancora è presto per parlare di trattative, ma anche in questo caso il Napoli si sta preparando per le alternative”. Si legge sul quotidiano.