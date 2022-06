La Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport, sta seguendo, con insistenza, Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il giovane, esploso in questa stagione di Serie A, piace ai viola come vice Biraghi. Anche il Napoli segue, da molto tempo, il terzino in forza all’Empoli.