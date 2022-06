Carnevale: “Deulofeu è un giocatore straordinario. Spero resti qui”

L’ex giocatore del Napoli e oggi osservatore per l’Udinese Andrea Carnevale ha parlato dell’obiettivo azzurro Gerard Deulofeu. Intervenuto nel corso di Marte Sport Live gli è stato chiesta qualche informazione sul fantasista spagnolo e sulle sue caratteristiche, queste le sue parole: “Deulofeu non è un goleador come Mertens, non ha fatto moltissimi gol nella sua carriera. Fa così tanto la differenza che potrebbe giocare in qualsiasi top club italiano. Può giocare su entrambe le fasce ed ha una grande tecnica unita ad una grande intelligenza. Io però spero resti ad Udine almeno un altro anno“.